В Казахстане число случаев коронавируса достигло 500

Сразу 16 новых случаев подтверждено в Алматы - крупнейший разовый прирост в городе с начала эпидемии.

Кроме того, семь новых случаев подтверждено в Северо-Казахстанской области, по четыре - в Карагандинской и Туркестанской областях, два - в Атырауской области, по одному - в Шымкенте, Жамбылской и Мангистауской областях.

Случаи COVID-19 подтверждены во всех регионах Казахстана. В столице зарегистрировано 202 случая, в Алматы - 109, в Карагандинской и Кызылординской областях - по 26, в Северо-Казахстанской области - 25, в Туркестанской области - 23, в Атырауской области - 22, в Акмолинской области - 19, в Шымкенте - 12, в Алматинской и Жамбылской областях - по 9, в Актюбинской области - 7, в Восточно-Казахстанской области - 4, в Мангистауской области - 3, в Западно-Казахстанской области - 2, в Костанайской и Павлодарской областях - по 1 случаю.