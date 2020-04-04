Его состояние постепенно ухудшалось в течение марта
​У второго погибшего в Акмолинской области коронавирус был обнаружен посмертно

Причина второго летального исхода в Акмолинской области, вызванного коронавирусом, была установлена посмертно. Смерть мужчины 1947 года рождения была констатирована второго апреля, в течение месяца его состояние постепенно ухудшалось в связи с нарастанием дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, сообщили в управлении здравоохранения Акмолинской области

Погибший мужчина проживал в Целиноградском районе и состоял на учете с диагнозом «Дисциркуляторная энцефалопатия». В начале марта у пациента ухудшилось состояние в связи с полиорганной патологией, с нарастанием дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточности на фоне высокого артериального давления.

«2 апреля была констатирована биологическая смерть. Тело умершего было доставлено в столицу для судебно-медицинской экспертизы. В секционном материале при проведении исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) обнаружен COVID-19», - рассказал руководитель управления Сулин Ильясов. По месту нахождения умершего сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия с установлением круга контактных лиц.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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