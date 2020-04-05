Запрещается въезд и выезд из карантинных зон
По всей Карагандинской области вводится карантин
фото Руслана Телегина

В Карагандинской области с 00:00 часов 7 апреля вводятся дополнительные меры по усилению режима карантина, они коснутся отдельных городов и населенных пунктов, сообщает сайт акимата региона.

«С 00.00 7 апреля 2020 года запрещается въезд и выезд в и из карантинной зоны Карагандинской области. Особый порядок карантина будет действовать в Караганде, Абае, Сарани, Темиртау и Шахтинске, а также в нескольких населённых пунктах Бухар-Жырауского района: Доскее, Уштобе, Ботакаре, им. Габидена Мустафина, Петровке - с особыми условиями предпринимательской и иной жизнедеятельности населения», - сообщает сайт ведомства.

В этих населенных пунктах будет приостановлена деятельность всех организаций, за исключением видов, обеспечивающих жизнедеятельность городов и районов.

«На предприятия доставлять сотрудников можно только служебным транспортом с условием обязательной санитарной обработки. И также развозить по домам», - указано в сообщении.

Жителям этих территорий можно покидать дом только для передвижения от места жительства до места работы и обратно; приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в радиусе не более 1500 метров от места проживания и (или) работы; выезда в медицинские учреждения по экстренному случаю; выгула домашних животных в радиусе не более 500 метров от места проживания (кроме находящихся в карантинных подъездах и домах), а также посещения ближайшей ветеринарной клиники в экстренных случаях; заезда на ближайшую от места проживания авто-, газозаправочную станцию для приобретения топлива; совершения банковских операций. При этом филиалы и отделения банков второго уровня будут работать с 10:00 до 16:00.

В некоторых городах вводится ограничение на пассажирский транспорт. В Караганде, Абае, Сарани, Темиртау, Шахтинске будут приостановлены межобластные, межрайонные, междугородние, городские пассажирские перевозки. Это ограничение также вводится в нескольких населенных пунктах Бухар-Жырауского района: в Доскее, Уштобе, Ботакаре, им. Габидена Мустафина, Петровке. Разрешена работа только официального такси с соблюдением строгих санитарных норм, допускается перевозка только одного пассажира. В остальных городах области пассажирские перевозки пока не ограничиваются.

Вместе с тем с полуночи 7 апреля по всей Карагандинской области не будут работать все авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорты (исключение для спецрейсов, грузовых, почтовых перевозок и технических стопов со сменой экипажа с 00:00 часов 7 апреля). По области проезд будет обеспечен только транзитному транспорту без остановки и высадки на территории карантинных зон.

Как сообщил официальный представитель ДП Карагандинской области Жанатай Сембеков, по Карагандинской области будут выставлены 8 блокпостов, которые будут контролировать въезд и выезд из области, итого будет действовать 18 блокпостов.

В остальных городах области введены следующие правила карантина: ограничивается выход граждан из жилища, за исключением приобретения продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу; лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить выходы из дома; закрываются места массового скопления населения - парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и др.; ограничен режим работы бизнес-центров - с 10:00 до 15:00; предприятиям и организациям всех форм собственности рекомендуется сократить рабочий день на два часа; приостанавливается деятельность объектов площадью менее 2 тыс. кв. метров и всех объектов по реализации непродовольственных товаров; закрываются государственные и частные детские сады. Прекратят работу салоны красоты, общественные бани и сауны, букмекерские конторы и другие заведения по оказанию услуг; ресторанам и кафе разрешается работать только на доставку; запрещены собрания на улицах и в других общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи). Несовершеннолетним гражданам запрещено передвижение по городу без сопровождения взрослых.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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