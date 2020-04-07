Разовая дезинфекция одного подъезда в Алматы обходится в сумму от 600 до 9000 тенге, в зависимости от этажности дома. Об этом на брифинге во вторник сообщил руководитель управления жилищной политики города Алматы Ержан Сейтенов.

«В целом на дезинфекцию выделено 293 млн тенге. Если говорить о цене одного подъезда, она варьируется от 600 тенге до 9 тысяч тенге. Если, к примеру, возьмете подъезд двухэтажного дома, то разовая дезинфекция станет 600 тенге. А если возьмем подъезд 28-этажного дома, то 9000 тенге», - сказал Сейтенов, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем он отметил, что с начала карантинного режима использовано 3 128 тыс. литров дезраствора и 1 млн. 700 тыс. литров дезинфекционного раствора.

По его словам, места общего пользования обрабатываются Алматинским военным гарнизоном по двум районам ежедневно. «По вторникам и субботам производится дезинфекция очагов заражения, больниц, поликлиник, санаториев, продовольственных рынков. Сегодня задействовано 635 человек, 48 распылителей, 14 единиц техники», - сообщил Сейтенов.

Урны, остановки, скамейки, надземные и подземные переходы и входные группы продуктовых магазинов и аптек обрабатывает «Алматы тазалык» и другие подрядные организации акиматов районов, тогда как дезинфекцию подъездов и дворовых территорий многоквартирных домов проводят подрядные организации управления жилищной политики два раза в неделю.

Сейтенов также отметил, что дезинфекция проводится на улицах, где расположены частные дома и коттеджные городки, однако, на частную территорию дезинфекторы не заходят, и входные группы частных домов не обрабатывают.