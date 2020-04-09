Жители областей, пострадавших от урагана, будут подключены к электроэнергии в четверг вечером

Электроснабжение в трех регионах – в Костанайской, СКО и Акмолинской областях должно быть восстановлено сегодня, 9 апреля. К 18.00 все население будет подключено к энергоисточникам, — заверил на брифинге в четверг замминистра внутренних дел Юрий Ильин.

«Наиболее серьезные происшествия мы наблюдали в период с 6 по 8 апреля, когда шквалистый ветер со скоростью более 30 метров в секунду прошелся по территории Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской области. Кроме того, что существуют риски паводковых угроз, у нас произошло большое веерное отключение линии электроснабжения, в том числе линии, принадлежащей компании KEGOK, снабжающей регионы. В общей сложности за этот период у нас пострадало 395 объектов на территории трех регионов, из них на территории Акмолинской – 210, Костанайской – 92 и СКО — 93. Это административные и жилые здания», — рассказал замминистра внутренних дел Юрий Ильин.

Он так же сообщил, что из-за срыва кроdли погибло два человека: один скончался на месте, второй был доставлен в лечебное учреждение и вчера, 8 апреля, скончался. Два пострадавших находятся на территории СКО, их жизни ничто не угрожает.

«Сейчас фронт большей частью сместился на территорию Российской Федерации. Было объявлено штормовое предупреждение, выпадение обильных осадков на территории Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской, что мы и наблюдаем в минувшие сутки. На территории города Шымкента за минувшие сутки были частичные падения деревьев, пострадал транспорт.