У 35 человек из центра оказания специальных соцуслуг близ столицы выявлен COVID-19

В оперативном штабе госкомиссии сообщили, что 35 случаев COVID-19 в Акмолинской области зарегистрированы в государственном центре оказания специальных социальных услуг «Шапагат», который находится в 5 км от столицы в селе Аккайын Целиноградского района.

«16 марта, на момент объявления карантина, в центре находились 147 опекаемых (средний возраст опекаемых составляет 75 лет). Из 74 человек обслуживающего персонала 51 работник направлен в отпуск и на удаленную работу. 2 апреля скончался подопечный мужчина 1947 года рождения, 6 апреля скончалась подопечная женщина 1929 года рождения. В обоих случаях симптомы КВИ не наблюдались, болезнь обнаружена после смерти», - сообщили в штабе.

В связи с эти департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, определен круг контактных, у всех сотрудников и опекаемых взяты пробы на коронавирусную инфекцию.

«По результатам ПЦР-исследования, на 9 апреля уточнен диагноз COVID-19 у 35 человек (34 подопечных, 1 сотрудница)», - указывается в сообщении.

Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар, продолжается работа по выявлению лиц, контактировавших с больным.

Всего по состоянию на 9 апреля в регионе выявлено 56 человек с COVID-19, из них 51 – в Целиноградском районе, 3 – в Аршалынском районе, по одному случаю в городе Кокшетау и Шортандинском районе.