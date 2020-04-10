Женщина, инфицированная COVID-19, родила здорового ребенка в Кызылорде

Женщина, инфицированная коронавирусом в Кызылорде, родила здорового ребенка, сообщает оперативный штаб Госкомиссии. У младенца были взяты анализы на наличие COVID-19, они показали отрицательный результат.

«9 апреля заражённая коронавирусом женщина родила ребёнка. У новорождённого анализ на Covid-19 отрицательный», - сообщил руководитель управления здравоохранения Кызылординской области Жаксылык Абдусаметов.

В Кызылординской области зафиксировано 104 инфицированных КВИ, четыре случая были выявлены сегодня.

Ранее вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева рассказала на своей странице Facebook о состоянии роженицы: "В ходе наблюдения температура тела повышалась до 38,1 градусов. Обследована на COVID-19, анализ положительный. Начались схватки. Роды прошли без осложнений. Новорожденный помещен в кювез: вес 2970,0 гр, рост 51 см".