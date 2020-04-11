Отстрел сайгаков выявили в Кызылординской области

Инспекторы «Охотзоопром» задержали один автомобиль браконьеров, пытавшийся объехать блок-пост города Кызылорда. При осмотре было обнаружено 54 туши сайгаков с отпиленными рогами и оружие. Второй автомашине удалось скрыться. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.

«11 апреля 2020 года около 00:10 часов в ходе проведения рейдовых мероприятий инспекторами оперативной группы РГКП «ПО «Охотзоопром» возле с. Досан Кызылординской области были замечены два автомобиля марки Тойота Ленд Крузер, которые объезжали блокпост в город Кызылорда. Водители автомобилей, заметив сотрудников «Охотзоопром» начали скрываться по рисовому полю. После чего инспекторы начали преследование двух автомобилей. Во время погони один автомобиль подозреваемых перевернулся, но злоумышленникам удалось скрыться на втором автомобиле», - написал пресс-секретарь ведомства.

Он также добавил, что при осмотре перевернувшейся машины было обнаружено 54 туши сайгака с отпиленными рогами, 224 штук рогов сайгака, охотничье ружье марки МР-153, 25 патронов, нож и бинокль.

Дилдахмет отметил, что автомобиль был специально оборудован для охоты, внутри были «убраны все сидения, салон обмотан в пластиковый пакет». Госномер авомобиля был подлинный, но он давно был снят с учета. Пресс-секретарь сообщает, что «незаконный отстрел сайгаков проводили профессиональные и подготовленные браконьеры».

Департаментом полиции Кызылординской области ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 339 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.