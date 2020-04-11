Соцвыплата по потере дохода на период ЧП будет выплачиваться в полном объеме, без пересчёта на оставшиеся дни – Нурымбетов

Социальная выплата по потере дохода на период ЧП в размере 42 500 будет выплачиваться в полном объеме, ее не будут пересчитывать на оставшиеся дни режима. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«42500 тенге назначается один раз и выплачивается ежемесячно. Режим ЧП продлён, следовательно, кому назначено 42500 тенге, они продолжат получать ее и после 15 апреля. При этом снова заявление подавать не нужно. Мы продлим срок и выплаты автоматически. Данная выплата ежемесячно будет выплачиваться в полном размере. То есть рассчитываться только на оставшиеся дни не будет. Например, если назначено 14 апреля (то есть всего за один день до окончания первого месяца ЧП), то всё равно она будет выплачена в полном размере, в сумме 42500 тенге», - написал Нурымбетов, добавив, что выплата в 42500 тенге не будет учитываться в составе доходов при назначении адресной социальной помощи.

Он также сообщил, что заявки госслужащих на получение этой выплаты отклонены. Как написал министр, большинство государственных работников продолжают трудиться удаленно, а в отпуск без сохранения зарплаты отдельные госслужащие направлялись только по их желанию.

«Госслужащим по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью (за это предусмотрена ответственность), в связи с чем им не стоит пытаться, заплатив ЕСП, получить выплату 42500 тенге. Но, к сожалению, десятки тысяч работников государственных органов и организаций, уже попытались получить 42500 тенге, подав заявления. Их заявления отклонены», - сообщил министр.