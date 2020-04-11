В Алматы количество преступлений уменьшилось на 35%, в столице – на 34%
Преступность в Казахстане снизилась на 25% - МВД
фото Данияра Мусирова

Во время действия режима ЧП преступность по стране снизилась на 25%, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел в субботу.

«В целом, принимаемые меры позволили снизить преступность по стране на 25%, в столице – на 34%, а в Алматы – на 35%. Количество разбоев сократилось на 45%, грабежей – на 38%, краж – на 40%, хулиганств – на 32%. В результате принятых мер число преступлений, совершенных на улицах, снизилось на 24%, в других общественных местах – на 22%», - указано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что за это время было выявлено свыше 4 тыс. фактов несоблюдения режима ЧП. «В основном нарушается запрет на работу объектов торговли, развлекательных и увеселительных заведений. Выявлено 79 фактов распространения заведомо ложной информации о пандемии, - также сообщили в МВД. - За попытки пересечения границ карантинных зон к ответственности привлечено 457 нарушителей».

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