В Казахстане зафиксирован рекордный дневной прирост новых случаев коронавируса

В воскресенье вечером в Казахстане подтверждено еще 24 новых случая коронавируса: 9 случаев в Алматинской области, 7 - в Туркестанской области, 5 - в Алматы, 2 - в столице и 1 - в Кызылординской области, сообщила пресс-служба Минздрава.

За воскресенье в Казахстане зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса - это рекордный дневной прирост по количеству заболевших. При этом в процентном отношении прирост составил около 11% - существенно ниже рекордных показателей конца марта, когда в день число новых случаев росло на 20-50%.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане к этому моменту достигло 951. Десять человек скончались, 99 выздоровели.

В воскресенье больше всего новых заболевших выявлено в Алматы - 28 (это рекордный количественный прирост для города с начала эпидемии), в столице - 20, в Акмолинской и Алматинской областях - по 10.

В целом новые случаи в этот день зарегистрированы в 11 регионах страны.