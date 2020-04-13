Пациентка, скончавшаяся от COVID-19 в ВКО, поступила в крайне тяжелом состоянии

Пациетнка, скончавшаяся от коронавирусной инфекции в Восточно-Казахстанской области поступила в палату интенсивной терапии в крайне тяжелом состоянии, у нее был выявлен ряд заболеваний, сообщил на брифинге в понедельник руководитель Управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан.

«К сожалению, летальный случай зарегистрирован в городе Усть-Каменогорск - это жительница 1979 года рождения. 12 апреля была доставлена на скорой медицинской помощи бригадой в провизорный центр в тяжелом состоянии, согласно алгоритму были взяты анализы на коронавирус. Анализ показал положительный результат», - пояснил он.

После её перевели в инфекционный бокс в палату интенсивной терапии, где были проведены все необходимые мероприятия: «При поступлении состояние было крайне тяжелое - двусторонняя пневмония, левосторонний плеврит, острый респираторный дисстресс, острый миокардит, тяжелая алкогольная интоксикация. Несмотря на проводимые мероприятия, двукратная остановка сердечной деятельности - дважды реанимационные мероприятия были успешными. К сожалению, при третьем случае остановки сердечной деятельности реанимационные мероприятия оказались безуспешны».

Гражданка, как отметил Мухамеджан, не выезжала за пределы страны. В контакте с ней находились 13 человек.