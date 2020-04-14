Еще 2 человека скончались в Казахстане от коронавируса

В Казахстане зарегистрировано еще 2 летальных случая от коронавирусной инфекции , сообщает оперативный штаб.

По данным штаба, 1 пациент умер в столице, 1 – в Шымкенте.

Таким образом, число летальных случаев в стране достигло 14-ти.

Отметим, что сегодня на заседании правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о 14-ти случаях смерти от коронавируса, еще до опубликования информации оперативным штабом.

«В целом 14 смертельных случаев по стране», - сказал он.

Также он сообщил, что на данный момент 18 человек с КВИ находятся в тяжелом состоянии, 8 – на аппарате искусственной вентиляции легких.

«На сегодня 939 пациентов на стационарном лечении, из них 57 – дети. Состояние стабильное у 82%, 770 пациентов в состоянии легкой степени тяжести. Средней степени тяжести – 151, 16%. В тяжелом состояние 18 пациентов, 2%. На ИВЛ – 8 пациентов», - привел статистику Биртанов.

Он напомнил, что за прошедшие сутки выявлено 140 новых случаев, прирост составил 14,7%. Из них 106 человек в Алматы, прирост 64%; в Карагандинской области – 12 человек, прирост 18%; в столице – 9 человек, прирост составил 3,6%.

К этому моменту в Казахстане подтверждено 1091 случай коронавирусной инфекции, больше всего в Алматы - 271. Всего в стране выздоровели 138 человек.