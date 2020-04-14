У мужчины, умершего в столице от COVID-19, был диабет и другие заболевания

Сегодня стало известно о том, что от коронавирусной инфекции умерли еще два казахстанца: в столице и в Шымкенте. Представитель руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова рассказала о том, что умершему астанчанину было 70 лет, и, помимо CIVID-19, он страдал несколькими серьезными заболеваниями.

«Пациент был доставлен 11 апреля бригадой скорой медицинской помощи в провизорный стационар в крайне тяжелом состоянии, был экстренно госпитализирован в отделение реанимации. Со слов родственников, он болел в течение трех дней, беспокоило повышение температуры до 38 градусов, принимал жаропонижающие препараты, за медпомощью не обращался. В связи с ухудшением состояния, за счет выраженной отдышки, затрудненного дыхания обратился в стационар. С момента поступления состояние пациента с прогрессирующим ухудшением из имеющихся сопутствующих заболеваний. Это сахарный диабет, артериальная гипертензия, в 2011 году было проведено аортокоронарное шунтирование. В процессе диагностики подтверждено наличие коронавирусной инфекции, осложненное двусторонней полисегментарной пневмонией с выраженной дыхательной недостаточностью. Получал лечение согласно клиническому протоколу диагностики лечения. Проводился консилиум с привлечением профильных специалистов. Несмотря на проводимую терапию, нарастали признаки полиорганной недостаточности и 13 апреля в 23:40 часов произошла остановка сердечной деятельности. Все проведенные реанимационные мероприятия были безуспешны», — сообщила представитель управления общественного здравоохранения столицы.

Все близкие контактные лица из числа членов семьи были обследованы и находятся на домашнем карантине.