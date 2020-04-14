Как вернуть детей из деревни в столицу рассказали в департаменте полиции

Родители, которые отдали детей на каникулы к родственникам в деревню, могут завезти их обратно в столицу, но при наличии определенных подтверждающих документов, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник департамента полиции столицы Ержан Саденов. Также он еще раз напомнил, что гулять в городе на детских площадках запрещено, и граждан будут привлекать к ответственности.

«При наличии соответствующих документов можно (забрать детей из деревни – V), то есть, у родителей должна быть прописка в городе и свидетельство о рождении детей», - сказал Саденов, объяснив, что родственники могут привезти детей к блокпосту, не въезжая в город. Здесь же родители, при наличии необходимых документов, смогут забрать детей.

«На блокпостах измерят температуру, и они (дети - V) должны потом находиться на домашнем карантине 14 дней», - пояснил глава департамента полиции.

Кроме того, он ответил на вопрос, можно ли гулять с детьми на детских площадках во дворах и штрафуют ли за это родителей: «На детских и спортивных площадках находиться запрещено. Мы, совместно с акиматом, полностью обнесли их лентами. Есть специальный знак о том, что там заниматься и играть нельзя. Если на этих площадках будут люди с детьми, они будут привлечены к ответственности. Мы рекомендуем без необходимости не выходить из дома в целях вашей безопасности», - предупредил Саденов.