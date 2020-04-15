Казахстан выходит на пик заболеваемости по коронавирусу – Минздрав

Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева на брифинге в СЦК сообщила, что Казахстан выходит на пик заболеваемости по коронавирусу.

«По эпидемиологической ситуации мы констатируем, что переходим в пиковую стадию заболеваемости, и уровень заболеваемости составляет сейчас 7 на 100 тысяч населения», - сказала она.

В этой связи, помимо карантина, по ее словам, начинается «полномасштабный скрининг лиц, особенно тех, кто задействован в жизнеобеспечении населенных пунктов и имеет больший риск к заражению».

Она уточнила, что тестирование началось с 10 апреля и до 20 апреля будет проводиться активно. Тестирование проводится в 19 лабораториях, мощность составляет около 6 тыс. тестов в сутки. Проведено более 70 тыс. тестов, что в среднем составляет 80 тестов на одного выявленного пациента с коронавирусной инфекцией.

«В этой связи, учитывая достижение пикового уровня инфекции, необходимо начать массовое тестирование. Для этого развернуты 3 передвижных, 4 стационарных лабораторий. Для охвата тестирования и выявления скрытых очагов расширяется контингент тестируемых до 10 тыс. в сутки. Это больные острыми респираторными инфекциями, медицинские работники, контингент зарытых коллективов, учреждений и объектов жизнеобеспечения, то есть социальные учреждения, коммунальные службы, продовольственные магазины, КСК, транспорт», - отметила Актаева.

Кроме этого, по ее словам, начато активное экспресс-тестирование, и на сегодняшний день уже проведено 8 тыс. 722 тестов, из них 1025 в лабораториях столицы и Алматы.

«При проведении тестирования у 145 человек выявлены положительные тесты, что говорит о наличии антител», - уточнила Актаева.

«Наряду с этим с распространением заболеваемости медицинские организации переходят на усиленный противоэпидемический режим, где каждого пациента надо расценивать как потенциального зараженного. И в связи с этим персонал медицинской организации, оказывающей помощь, будет осуществлять помощь в средствах индивидуальной защиты», - сообщила она.

Кроме того, к провизорным стационарам будут установлены требования так же как к инфекционным стационарам: обязательное видеонаблюдение, визуализация, вентиляция, соблюдение цикличности заполнения палат, а каждая смена должна быть изолирована от другой смены.

«И очень важный момент, что руководите медицинских организаций должны обеспечивать персонал средствами индиивидуальной защиты, они несут за это персональную ответственность», - подчеркнула вице-министр.

Также, по ее словам, должно быть строгое соблюдение дезинфекционного режима, медицинское наблюдение за состоянием здоровья всех сотрудников с ежедневным измерением температуры тела.

«Наряду с этим просим медицинских работников также соблюдать настороженность, непосредственно при работе с пациентами соблюдать меры инфекционной безопасности», - призвала Актаева.