Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек

Вечером в среду число заболевших коронавирусом нового типа в мире достигло 2 000 984 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, ведущего учет заболевших, умерших и выздоровевших от COVID-19.

По данным исследователей, число умерших к этому моменту достигло 128 071 человека. Полностью поправились 501 206 человек.

Больше всего зараженных в США - более 609 тысяч, в Испании - 177 тыс., Италии - 162 тыс., Германии - 132 тыс., Франции - 131 тыс., Великобритании - 95 тыс., Китае - 83 тыс., Иране - 76 тыс. Турции - 65 тыс. и Бельгии - 34 тыс.

По числу смертельных случаев лидируют также США, здесь умерли 26 059 человек, в Италии скончались 21 067 человек, в Испании - 18 579 человек, во Франции - 15 729 человек, в Великобритании - 12 107, в Иране - 4 777, в Бельгии - 4 440, в Германии - 3 495, в Китае - 3 342, в Нидерландах - 3 134.

В Казахстане к этому моменту подтверждены 1 290 случаев коронавируса, 16 человек скончались, 240 человек выздоровели.

Первые случая заболевания коронавирусом нового типа были зарегистрированы в центральном Китае в конце декабря, а за пределами материкового Китая - во второй половине января. Широкое распространение коронавируса началось во второй половине февраля после вспышек в Италии, Иране и Южной Корее. В марте ВОЗ признала происходящее пандемией.

Пандемия привела к практически полной остановке авиасообщения в мире, закрытию границ государств, введению в них жестких карантинных мер.

Первые случаи коронавируса в Казахстане были официально подтверждены 13 марта. Через три дня в стране было введено чрезвычайное положение, накануне оно продлено до 1 мая.