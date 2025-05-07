Индия нанесла удары по Пакистану

Индия нанесла серию ударов по Пакистану, назвав свои действия спецоперацией против боевиков, действующих в контролируемых пакистанскими властями районах Кашмира.

«Индийские вооруженные силы начали операцию „Синдур", нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированном Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии», — говорится в заявлении индийской армии, которое цитирует ВВС.

Индийские власти утверждают, что ракетные удары поразили девять целей, связанных с боевиками и не были направлены против пакистанских военных объектов.

Пакистанская армия заявила, что удары пришлись по районам с гражданским населением, а не по террористам. По ее данным, индийские самолеты запустили ракеты из своего воздушного пространства.

Пресс-служба пакистанской армии утверждает, что в результате индийских ударов погибли восемь человек, 35 ранены, двое числятся пропавшими без вести.

По ее данным, Индия нанесла 24 отдельных удара разными видами оружия по шести местам. При этом пресс-атташе пакистанской армии заявил, что Пакистан сбил пять индийских боевых самолетов, в том числе три французских истребителя Rafale и два советско-российских самолета Су-30МКИ и МиГ-29.

Пакистан пообещал ответить на удары Индии «в удобное для себя время и в удобном месте».

Две недели назад Индия обвинила Пакистан в поддержке боевиков, стоящих за нападением на туристов в контролируемой Индией части Кашмира. Тогда погибли 26 человек. Власти Пакистана обвинения отвергали.

Обе стороны в последние недели обменивались обвинения, на линии соприкосновения в Кашмире происходили перестрелки. И Индия и Пакистан закрыли школы в приграничных районах. Индия уже наносила удары по территории Пакистана в ответ на атаки боевиков в 2016 и 2019 годах.