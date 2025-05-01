США и Украина подписали соглашение о недрах

Представители США и Украины накануне подписали соглашение об экономическом партнерстве, которое предоставит американской стороне привилегированный доступ к новым проектам по разработке природных ресурсов в Украине, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, пишет Meduza.

Соглашение предусматривает создание американо-украинского инвестиционного фонда восстановления Украины.

Вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко опубликовала список ключевых положений соглашения, которые, по ее словам, гарантируют, что полное владение и контроль над «всеми ресурсами на нашей территории и в территориальных водах» останется за Украиной. Документ предусматривает, что власти Украины определят, какие природные ресурсы будут добывать в рамках сделки. По словам Свириденко, речь идет о «равноправном партнерстве», а фонд «структурирован на основе 50/50».

Фонд будет инвестировать в добычу важнейших полезных ископаемых, нефти и газа, а также в соответствующую инфраструктуру и переработку, причем США и Украина будут отбирать проекты совместно. В рамках соглашения стороны будут стремиться создать условия для «увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и связанные с ними технологии в Украине», говорится в документе, который цитирует Bloomberg.

Соглашение касается 57 видов полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Документ не регулирует добычу и доходы от добычи других полезных ископаемых и не касается доходов от украинской инфраструктуры, как первоначально настаивали США.

В течение первых десяти лет вся прибыль, полученная фондом, как ожидают в Киеве, будет реинвестироваться в новые проекты и реконструкцию Украины, сообщила Свириденко.

«Эти условия будут предметом дальнейшего обсуждения», — отметила министр экономики Украины. По ее словам, США, помимо финансовых взносов в фонд, могут предложить дополнительную поддержку, в том числе направляя системы противовоздушной обороны. При этом в соглашении не упоминаются гарантии безопасности для Украины.

«Если [правительство США] будет предоставлять правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучение), капитальный вклад США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи», — говорится в соглашении, которое цитирует «Европейская правда».

Свириденко отметила, что украинские предприятия, в том числе нефтегазодобывающая компания «Укрнафта» и атомная энергетическая компания «Энергоатом», останутся в государственной собственности.

В соглашении не говорится о долговых обязательствах Украины перед США. «Реализация [сделки] позволит обеим странам расширить свой экономический потенциал за счет равноправного сотрудничества и инвестиций», — заявила Свириденко. Первоначально Вашингтон требовал, чтобы Киев компенсировал американскую помощь, оказанную с начала полномасштабного вторжения России. За три дня до подписания сделки премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США не станут включать в соглашение ранее предоставленную помощь.

США и Украина планировали подписать соглашение о полезных ископаемых 28 февраля во время встречи президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Однако после перепалки во время переговоров подписание документа было отменено.