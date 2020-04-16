Нацбанк переедет из Алматы в столицу до 1 июля

Национальный банк должен переехать из Алматы в столицу до 1 июля 2020 года, соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Документ опубликован в четверг на сайте банка нормативно-правовых актов.

«В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 и подпунктом 1) пункта 2 статьи 21 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О президенте РК» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Национальному банку РК до 1 июля 2020 года обеспечить передислокацию из города Алматы в город Нур-Султан центрального аппарата Национального банка РК», - говорится в тексте указа.

Офис Нацбанка будет расположен по адресу: район «Есиль», проспект Мангилик Ел, здание 57А.