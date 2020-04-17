Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с Кыргызстаном о порядке пребывания граждан

Как сообщалось, в целях гармонизации национальных законодательств в области миграции и унификации проездных документов протоколом предусматривается исключение из перечня документов для пересечения государственной границы сторон свидетельства о рождении детей, не достигших 16 лет, со справкой-вкладышем (с фотографией), с указанием принадлежности к гражданству сторон. Речь идет именно о несовершеннолетних гражданах Казахстана и Кыргызстана, которые не смогут пересекать государственную границу по свидетельству о рождении или вкладыша в паспорте. Для этого им необходим загранпаспорт. Это объясняется тем, что во вкладыше и свидетельстве о рождении нет механизма идентификации личности, так как данные документы нельзя просканировать.