Граждане обеих стран младше 16 лет смогут заезжать в обе страны только при наличии паспорта
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Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с Кыргызстаном о порядке пребывания граждан
Фото Жанары Каримовой

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Кыргызской Республики и граждан Кыргызской Республики на территории Республики Казахстан от 11 мая 2012 года», сообщается на сайте Акорды.

Как сообщалось, в целях гармонизации национальных законодательств в области миграции и унификации проездных документов протоколом предусматривается исключение из перечня документов для пересечения государственной границы сторон свидетельства о рождении детей, не достигших 16 лет, со справкой-вкладышем (с фотографией), с указанием принадлежности к гражданству сторон. Речь идет именно о несовершеннолетних гражданах Казахстана и Кыргызстана, которые не смогут пересекать государственную границу по свидетельству о рождении или вкладыша в паспорте. Для этого им необходим загранпаспорт. Это объясняется тем, что во вкладыше и свидетельстве о рождении нет механизма идентификации личности, так как данные документы нельзя просканировать.

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