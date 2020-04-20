Подтверждено еще 24 случая
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В Казахстане число случаев COVID-19 возросло до 1735
Фото Дулата Есназара

В Казахстане на 9:25 понедельника зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев COVID-19 в стране достигло 1735, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

Из новых случаев 9 выявлено в столице, по 4 случая – в Шымкенте, Павлодарской и Костанайской областях, по одному случаю – в Алматы, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.

В Западно-Казахстанской области заболела 58-летняя жительница Уральска, она была на домашнем карантине в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией.

В Павлодаре коронавирус подтвержден у 50-летней женщины и 11-летней девочки. Также заболели 48-летняя женщина и 10-летний мальчик из Экибастуза. Трое в Павлодарской области – из числа контактных лиц с ранее инфицированным, а 48-летняя жительница Экибастуза поступила в провизорное отделение с диагнозом пневмония, положительный результат на COVID-19 был получен сегодня.

В Костанайской области коронавирус выявлен у четырех жителей города Житикара. Из них двое, 1972 и 1993 года рождения, являлись соседями ранее зараженного, еще двое, 1975 и 1998 года рождения, близкие контактные с выявленным ранее больным.

Всего в Алматы подтверждено 525 случаев коронавируса, в столице – 381 случай, в Кызылординской области – 149 случаев, в Шымкенте – 71 случай, в Павлодарской области – 30 случаев, в Западно-Казахстанской области – 63, в Костанайской области – 19.

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