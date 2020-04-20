77 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

Вечером в понедельник зарегистрировано еще 77 новых случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава. В Алматы выявлено 57 заболевших, в Шымкенте - 7, в Алматинской области - 6, в столице и Павлодарской области - по 3, в Западно-Казахстанской области - 1.

Управление общественного здравоохранения Алматы и Минздрав не сообщали подробной информации о новых заболевших в городе в течение всего дня. Пока нет информации и о новой большой группе подтвержденных случаев. Алматы - лидер по числу зарегистрированных случаев COVID-19 в стране - в городе подтверждено 606 случаев заражения, 5 человек скончались, 88 выздоровели.

В Шымкенте все новые заболевшие уже находились на карантине в связи с контактом с зараженным коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего в Шымкенте зарегистрировано 90 случаев коронавируса, 3 человека скончались, 16 выздоровели.

В Павлодарской области заболевшие - жители Экибастуза, 60-летняя женщина и двое детей в возрасте 3 и 6 лет. Все они контактировали с ранее заболевшим, уточняет оперативный штаб.

В Западно-Казахстанской области заболевший - житель Шымкента, работающий вахтовым методом в России и возвращавшийся на родину. Тест у него был взят при пересечении границы. Всего в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 64 случая коронавируса, 2 человек выздоровели.

В целом за понедельник в стране выявлен 141 новых заболевщих - это близко к рекорду, показанному на прошлой неделе (144 случая). Подавлящее большинство новых случаев зарегистрировано в Алматы - 102, Шымкенте - 24 и столице - 14.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 1 852, 19 человек умерло, 447 выздоровели.