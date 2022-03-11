Сейчас в ней находятся все регионы страны
Межведомственная комиссия отменила большинство карантинных ограничений для "зеленой" и "желтой" зон по темпам распространения коронавируса, говорится в сообщении комиссии, распространенном в пятницу вечером.
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