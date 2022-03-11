Межведомственная комиссия отменила большинство карантинных ограничений для "зеленой" и "желтой" зон по темпам распространения коронавируса, говорится в сообщении комиссии, распространенном в пятницу вечером.

Так, на объектах в этих зонах больше не нужно использовать приложение Ashyq, соблюдать социальную дистанцию и проводить проверку температуры. Отменено ношение масок на открытом воздухе.

На объекты сферы услуг могут вернуться работники, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, а вахтовикам можно больше не сдавать ПЦР-тест при въезде и выезде с вахты.

В настоящее время время все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне по темпам распространения коронавируса, в стране регистрируется всего 70-120 случаев заражения в день, а в больницах остается около тысячи пациентов с коронавирусом.