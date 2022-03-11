Сейчас в ней находятся все регионы страны
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Казахстан отменяет большинство коронавирусных ограничений в
Фото Данияра Мусирова

Межведомственная комиссия отменила большинство карантинных ограничений для "зеленой" и "желтой" зон по темпам распространения коронавируса, говорится в сообщении комиссии, распространенном в пятницу вечером.

Так, на объектах в этих зонах больше не нужно использовать приложение Ashyq, соблюдать социальную дистанцию и проводить проверку температуры. Отменено ношение масок на открытом воздухе.

На объекты сферы услуг могут вернуться работники, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, а вахтовикам можно больше не сдавать ПЦР-тест при въезде и выезде с вахты.

В настоящее время время все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне по темпам распространения коронавируса, в стране регистрируется всего 70-120 случаев заражения в день, а в больницах остается около тысячи пациентов с коронавирусом.

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