Рекомендовано носить маски и в местах скопления людей
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Ношение масок остается обязательным в помещениях и общественном транспорте – постановление санврача Казахстана
Фото Жанары Каримовой

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление «О мерах профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан». Согласно документу, ношение масок остается обязательным в помещениях и в общественном транспорте.

Акимам областей, столицы, Алматы, Шымкента, центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам, НПП «Атамекен» (по согласованию), национальным компаниям, физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, рекомендовано использование медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и воздушном транспорте, в организованных коллективах, указывается в документе.

Вместе с тем в приложении к постановлению сообщается, что «ношение медицинских или тканевых масок для населения обязательно: в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания».

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