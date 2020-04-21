Жителям пяти городов Карагандинской области ограничили передвижение на личном транспорте

«На своих автомобилях можно ездить только на работу и обратно в определенные периоды времени. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача области, в Темиртау разрешенные периоды времени составляют: с 06.00 до 09.30 и с 17.00 до 21.30. В Караганде, Сарани, Шахтинске и Абае: с 05.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.30», - говорится в сообщении.

В указанных городах устанавливаются периметры карантинной зоны, личным транспортом могут пользоваться сотрудники организаций и предприятий по разрешенным видам деятельности при наличии сведений в информационной системе Центра оперативного реагирования.

