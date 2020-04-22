В Казахстане число случаев коронавируса превысило 2 тыс.

Новые случаи заражения выявлены в столице – 8, в Костанайской области – 7, в Жамбылской области – 6, в Павлодарской области – 3, в Мангистауской, Западно-Казахсанской областях и Алматы – по 2 новых случая.

В Мангистауской области заболели 24-х и 29-летние жители Актау, в Западно-Казахстанской области инфекция выявлена у жителей 40 и 43 лет, работающих по вахтовому методу в Российской Федерации. COVID-19 выявлен у троих жителей города Экибастуз Павлодарской области: у 31-летнего мужчины, у 14-летней девочки и 12-летнего мальчика.

В целом в Алматы число случаев составляет 680, в столице – 401, в Жамбылской области – 76, в Западно-Казахстанской области – 72, в Павлодарской области – 37, в Костанайской области – 34 случая.

Статистика по другим регионам: в Кызылординской области – 151 случай, в Карагандинской области – 101 случай, в Шымкенте – 103 случая, в Акмолинской области – 83 , в Атырауской области – 82, в Туркестанской области – 66, в Алматинской области – 55, в Северо-Казахстанской области – 30, в Актюбинской области – 27, в Мангистауской области – 16, в Восточно-Казахстанской области – 11 случаев.

Накануне министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что распространение коронавируса будет регистрироваться в Казахстане и летом. Но основной пик ожидается до конца мая – 3 500 случаев. При этом министр отмечает, что карантин в мае может быть продлен, поскольку «май – это пока еще опасный период». Но и «в целом и дальше будет определенный уровень карантина». При этом Биртанов отмечал, что если в столице и Алматы «передача инфекции в обществе минимизировалась», то в других регионах пик только ожидается.