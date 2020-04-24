В Мангистауской области скончался 40-летний военнослужащий, заразившийся коронавирусом

В Мангистауской области скончался 40-летний военнослужащий, у которого был коронавирус, сообщил на брифинге главный санитарный врач региона Ергали Садыманов.

"Пациент проживал в Мунайлинском районе в селе Батыр. 1980 года рождения мужчина обратился в скорую помощь 20 апреля с температурой и першением в горле. Сдал рентген, который показал наличие пневмонии. Отметим, что он до обращения в скорую помощь неделю болел", - сказал он.

По его словам, заболевший дважды сдавал тесты на коронавирус - первый был отрицательным, второй - положительным.

"Мужчина служил в одной из воинских частей региона. Во время режима ЧП был задействован в группе дезинфекторов, которые обрабатывают город Актау", - сообщил он.

По информации Садыманова, у мужчины остались жена и пятеро детей.

Это первый летальный случай в регионе, где зарегистрировано 20 случаев коронавируса. Всего в Казахстане от последствий COVID-19 скончались 25 человек, о пяти летальных случаях стало известно в пятницу, однако, как минимум, в двух случаях пациенты скончались накануне вечером.