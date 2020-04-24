МСХ ожидает урожай зерна в этом году на уровне 17,4 млн тонн

В текущем году Казахстан намерен собрать урожай зерна на уровне 2019 года, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый заместитель министра сельского хозяйства Айдархан Сапаров. Отметим, что в прошлом году урожай составил 17,4 млн тонн в чистом весе.

«В текущем году погодно-климатические условия благоприятные. Даже сегодня осадки идут, это хорошо для фермеров, закрытие влаги идет, семенами обеспечены, ГСМ обеспечены. Если будет все, на уровне прошлого года (ожидаем урожай – V). Я думаю, не ниже прошлого года получим. Потому что мы подготовились. Тем более в этом году мощная господдержка, дополнительно 100 млрд тенге выделено. То есть фермеры сегодня будут соблюдать технологию, покупать минеральные удобрения, гербициды, даже пестициды будут субсидироваться. Это большая поддержка. Благодаря этому может даже урожай увеличится. Заранее говорить не будем, время покажет», - сказал Сапаров.

Что же касается экспорта зерна и муки в текущем маркетинговом году, то он, по мнению первого вице-министра, может достичь 9 млн тонн.

«В целом мы экспортируем в среднем 7-8 млн тонн в год. Желающих сегодня экспортировать квотируем пока, с июня, я думаю, квоту уберем, и проблем по экспорту не будет. Думаю, достигнем 8-9 млн тонн», - добавил он.

Сапаров также сообщил, что в апреле объем квот на экспорт будет увеличен.

«На май месяц 250 тыс. тонн пшеницы всех классов, на муку – 150 тыс. Как вы знаете, в апреле было 200 тыс. на пшеницу, на муку было 70 тыс. То есть мы в два раза подняли по муке. В июне квоту, может, уберем. Сейчас решается вопрос», - заключил он.