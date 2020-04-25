До 2482 возросло число случаев коронавируса в Казахстане

Больше всего случаев зарегистрировано в Павлодарской и Атырауской областях – 12 и 10 соответственно. По 8 новых случаев подтверждено в Туркестанской области и в столице, 6 случаев – в Кызылординской области, по 5 новых случаев – в Шымкенте и Мангистауской области, 4 – в Алматы, 3 – в Карагандинской области, по 2 случая – в Жамбылской и Западно-Казахстанской областях и 1 новый случай – в Костанаской области.

По данным оперативного штаба, в Западно-Казахстанской области коронавирусная инфекция выявлена у двоих жителей Туркестанской области 56 и 29 лет, работающие вахтовым методом в Российской Федерации.

В Караганде заболевший 55-летний житель ранее был госпитализирован в пульмонологический госпиталь. Еще один – 41-летний карагандинец – ранее был госпитализирован в карантинный госпиталь в связи с контактом заболевшим. Также коронавирус выявлен у 13-летней девочки из Темиртау, ранее она была помещена в карантинный стационар в связи с контактом инфицированным.

К этому моменту общее число случаев в Алматы составляет 791, в столице – 454, в Кызылординской области – 170, в Шымкенте – 146, в Карагандинской области – 111, в Жамбылской области – 103, в Западно-Казахстанской области – 102, в Атырауской области – 98, в Туркестанской области – 93, в Павлодарской области – 88, в Костанайской области – 39, в Мангистауской области – 25.