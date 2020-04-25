Выделенные на перенос столицы Индонезии средства направили на борьбу с коронавирусом

Правительство Индонезии приостановило перенос столицы на остров Калимантан, а подготовленные на эти цели средства из бюджета частично направлены на борьбу с коронавирусом, сообщает ТАСС .

«Курирующее данный проект министерство общественных работ и жилищного строительства перераспределило большую часть своих расходов, в том числе выделенных на создание инфраструктуры для новой столицы, на борьбу с распространением вируса», - говорится в заявлении главы Минфина страны Сри Мульяни Индравати.

Она уточнила, что часть средств была направлена на модернизацию существующих и строительство новых больниц.

«Пока президент Джоко Видодо не дал окончательного ответа, какой объем средств на данный проект нужно закладывать в бюджет на будущий год», - добавила глава ведомства.

Напомним, в августе прошлого года президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что новая столица должна появиться в юго-восточной части острова Калимантан примерно к 2024 году. Предполагалось, что работы начнут уже в будущем году, проект оценивается в $33 млрд.