Еще 43 случая коронавируса выявлено в Казахстане

15 новых случаев подтверждено в Шымкенте, 13 – в Алматинской области, 6 – в Атырауской области, 5 – в Туркестанской области, 2 – в Алматы и по одному новому случаю в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях.

В Мангистауской области коронавирус обнаружен у 30-летнего жителя города Актау. Он из числа потенциальных контактов с ранее заболевшим COVID-19.

В Алматы число случаев выросло до 793, в Шымкенте – до 161, в Атырауской области – до 104, в Западно-Казахстанской области – до 103, в Туркестанской области – до 98, в Алматинской области – до 86, в Мангистауской области – до 26.

Общее число случаев в стране достигло 2525, а за полдня субботы выявлено 109 новых случаев.