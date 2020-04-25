Общее число случаев в стране превысило 2,5 тыс.
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Еще 43 случая коронавируса выявлено в Казахстане
Фото Дулата Есназара

В Казахстане выявлено еще 43 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

15 новых случаев подтверждено в Шымкенте, 13 – в Алматинской области, 6 – в Атырауской области, 5 – в Туркестанской области, 2 – в Алматы и по одному новому случаю в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях.

В Мангистауской области коронавирус обнаружен у 30-летнего жителя города Актау. Он из числа потенциальных контактов с ранее заболевшим COVID-19.

В Алматы число случаев выросло до 793, в Шымкенте – до 161, в Атырауской области – до 104, в Западно-Казахстанской области – до 103, в Туркестанской области – до 98, в Алматинской области – до 86, в Мангистауской области – до 26.

Общее число случаев в стране достигло 2525, а за полдня субботы выявлено 109 новых случаев.

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