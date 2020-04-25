Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в Алматы

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Алматы снизилась с 15,6% в сутки до 4%, заявил в субботу в ходе брифинга главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«В Алматы зарегистрировано 793 случая (заболевания коронавирусом - V), из них 90 случаев закончились выздоровлением. За прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания. В результате, ежедневный прирост составил 4%. В начале недели ежедневный прирост составлял 15,6%. То есть, отмечается снижение заболеваемости», - сообщил Бекшин. По его информации, в настоящее время на стационарном карантине в городе находятся 1400 граждан, на домашнем – 8590 человек.

«Данная мера (карантин - V) очень эффективная и, к нашему удовольствию, из 8590 человек, которые находятся на домашнем карантине, из их числа заболевания не выявлялись», - отметил главный санитарный врач Алматы.

Вместе с тем он попросил родителей лучше присматривать за своими детьми и не выпускать их из квартиры.

«За прошедшее время заболело 40 детей до 14 лет. Это говорит о том, что многие дети в вечернее время без родителей выходят в подъезды и играют в тех местах, где этого делать нельзя. Прошу взять на контроль поведение детей и установить дисциплину в этом плане, как со стороны детей, так и со стороны взрослых», - попросил Бекшин.