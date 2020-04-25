Всего проведено порядка 19,5 тысяч экспресс-тестов
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16 заболевших COVID-19 выявлено экспресс-тестированием в Алматы

Тамара Вааль, Vласть

Из 19,5 тысяч экспресс-тестов, проведенных в Алматы, в 16-ти случаях подтверждено наличие коронавирусной инфекции, сообщил в субботу в ходе брифинга главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Экспресс-тексты поставлены нам в город в рамках гуманитарной помощи. Порядка 40 тысяч тестов поступило. В настоящее время выполнено более 19,5 тысяч тестов, и эта работа продолжается. Из числа выделенных по экспресс-диагностике подтверждено методом ПЦР-диагностики 16 случаев», - сообщил Бекшин.

Он напомнил, что экспресс-тестирование проводит КДЛ «Олимп», в пяти лабораториях. Кроме того, в городе внедряется ПЦР-диагностика.

«В настоящее время для данной работы привлечено 6 лабораторий, 2 из них – частные», - проинформировал главный санитарный врач Алматы.

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