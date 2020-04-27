Получить ЭЦП казахстанцы могут удаленно по паспорту

Граждане Казахстана могут получить электронную цифровую подпись удаленно на портале электронного правительства по паспорту, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на портал электронного правительства, в поле «Сервисы», из списка необходимо выбрать «Получить ЭЦП удаленно». Далее нужно пройти стандартную процедуру по получению ключей. Ознакомиться с процессом получения ЭЦП удаленно можно в пошаговой инструкции, которую можно скачать на странице получения ЭЦП», - проинформировали в министерстве.

В ведомстве отметили, что раньше при получении ЭЦП удаленно в некоторых случаях система не могла идентифицировать владельца документа из-за истекшего срока давности удостоверения, поэтому заявка пользователя отправлялась на модерацию, что требовало дополнительного времени. А использование паспорта как альтернативного документа, удостоверяющего личность, облегчит прохождение идентификации, в том числе в случаях, когда завершился срок действия удостоверения личности.

Получить электронную цифровую подпись в Казахстане можно дистанционно, пройдя автоматический процесс идентификации. На сегодня ЭЦП могут получить как физические, так и юридические лица. За период ЧП было выдано 274 тыс. ЭЦП.