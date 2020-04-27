Еще в одном регионе Казахстана число случаев коронавируса достигло сотни

28 новых случаев зарегистрировано в Алматы, 8 – в столице, 4 – в Туркестанской области, 3 – в Алматинской области и 1 новый случай – в Жамбылской области.

Общее число случаев в стране выросло до 2835, из них в Алматы – 876 случаев, в столице – 537, в Кызылординской области – 182, в городе Шымкент – 175, в Карагандинской области – 128, в Атырауской области – 123, в Западно-Казахстанской области – 122, в Туркестанской области – 115, в Жамбылской области – 106, в Павлодарской области – 105, в Алматинской области – 100, в Акмолинской области – 93, в Актюбинской области – 57, в Костанайской области – 43, в Северо-Казахстанской области – 30, в Мангистауской области – 27, в Восточно-Казахстанской области – 16.

