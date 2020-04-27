Авиасообщение возобновится 1 мая
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Air Astana будет выполнять 3 рейса в день между Алматы и столицей
Фото Искандера Салиходжаева

Авиакомпания Air Astana начнет регулярные рейсы между Алматы и столицей с 1 мая с частотой 3 раза в день в утреннее, дневное и вечернее время, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Рейсы будут выполняться с соблюдением всех санитарных норм, включая ношение масок как пассажирами, так и экипажами, дезинфекцию салона после каждого рейса, наличие средств антисептиков и дистанциирование между пассажирами», - уточнили в компании.

Продажи билетов и расписание рейсов будут доступны уже сегодня на сайте Air Astana, а также в центре информации и бронирования авиакомпании.

Здесь также добавили, что пассажиры, чьи рейсы были отменены до 11 мая и позднее из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, могут поменять дату вылета или вернуть полную стоимость без штрафов.

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