Air Astana будет выполнять 3 рейса в день между Алматы и столицей

Авиакомпания Air Astana начнет регулярные рейсы между Алматы и столицей с 1 мая с частотой 3 раза в день в утреннее, дневное и вечернее время, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Рейсы будут выполняться с соблюдением всех санитарных норм, включая ношение масок как пассажирами, так и экипажами, дезинфекцию салона после каждого рейса, наличие средств антисептиков и дистанциирование между пассажирами», - уточнили в компании.

Продажи билетов и расписание рейсов будут доступны уже сегодня на сайте Air Astana, а также в центре информации и бронирования авиакомпании.

Здесь также добавили, что пассажиры, чьи рейсы были отменены до 11 мая и позднее из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, могут поменять дату вылета или вернуть полную стоимость без штрафов.