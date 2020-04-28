237,5 млрд тенге будет затрачено на строительство 20 оптово-распределительных центров к 2022 году

Казахстан намерен создать национальную товаропроводящую сеть, состоящую из единого комплекса оптово-распределительных центров. 20 таких центров будут построены в стране к 2022 году, а их стоимость составит 237,5 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

«Создание товаропроводящей системы предлагается реализовать в 3 этапа. На первом этапе планируется строительство пяти оптово-распределительных центров, ориентированных на хранение сельскохозяйственных товаров, в Павлодарской, Алматинской и Туркестанской областях. В них мы хотели бы «поймать» осенний урожай текущего года на объектах общей мощностью 600 тыс. тонн. Этим и обусловлено применение бюджетного механизма», - рассказал Султанов.

В последующие два этапа, подчеркнул он, учитывая «ограниченные возможности республиканского бюджета», а также масштабы оптово-распределительных центров, эффективным способом привлечения инвестиций является применение механизма ГЧП.

«Общая стоимость реализации проекта составляет 237,5 млрд тенге. Создание товаропроводящей системы позволит привлечь и обеспечить рабочими местами порядка 10,5 тыс. специалистов, в том числе на период строительства - 4,2 тыс., эксплуатации объектов - 6,3 тыс. специалистов», - проинформировал министр, отметив, что для строительства объектов будут привлекаться отечественные проектные и строительные компании.

В целом в минторговли и интеграции разработали и предлагают механизмы полного ввода к 2022 году мощностей в общем объеме 4,8 млн тонн в год.

«Это полностью покроет дефицит мощностей и создаст условия для последующей экспортной экспансии. С акиматами мы отработали вопросы выделения земельных участков для первых двух этапов», - заверил Султанов.

А по остальным 15 объектам, добавил он, в кратчайшие сроки будут проводиться работы.

Как пояснил в целом министр, дефицит овощехранилищ в Казахстане на сегодня составляет порядка 70%, а в некоторых регионах эта цифра достигает 90%. Все это приводит к большим потерям продукции и невозможности ее хранения в течение длительного периода. Что касается торговой инфраструктуры, то в настоящее время в стране насчитывается 750 торговых рынков, 51% из которых является нестационарными. Более того, «фактически ни один из рынков не соответствует современным требованиям».

«Современные разгрузки, позволяющие быстро загружать товары, и отсутствие температурных складов оказывают непосредственное влияние на цену. И, конечно же, на действующих рынках нет информационной системы по отслеживанию товаропотоков. При этом механизм доступа производителей к прилавкам создает основу искаженного ценообразования, несправедливых торговых наценок и необоснованного роста цен в определенные периоды. Ажиотаж при введении карантина в наших городах наглядно оголил эти проблемы», - объяснил Султанов необходимость создания сети оптово-распределительных центров во всех регионах страны.