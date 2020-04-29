Внедрение в Казахстане единой диспетчерской службы «112» перенесено на 2023 год

Из-за неготовности местных исполнительных органов депутаты мажилиса перенесли внедрение в Казахстане единой дежурной диспетчерской службы «112» на 2023 год, а из-за высокой стоимости отменили внедрение платежной системы на основании QR-кода. Такие нормы парламентарии внесли в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий», который в среду во втором чтении одобрили в ходе пленарного заседания мажилиса.

«В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению проведен анализ внедрения пилотных проектов единой дежурной диспетчерской службы «112» в пяти регионах, а также проработан вопрос готовности остальных регионов к внедрению данной службы. По итогам работы, показавшей неполную готовность местных исполнительных органов, и в целях обеспечения подготовительных мероприятий перенесен срок введения в действие норм по внедрению единой дежурной службы «112» на 2023 год», - сказал депутат Павел Казанцев.

Кроме того, он сообщил, что рабочая группа нашла «оптимальные законодательные решения» по защите персональных данных наших граждан через «персонализацию процесса обезличивания данных при проведении госаналитики».

«Теперь обезличивание персональных данных будет проводить передающая сторона, то есть собственник, уполномоченные органы или оператор», - уточнил депутат.

Кроме того, парламентарии предложили исключить из законопроекта нормы, которые «не имеют достаточной глубины аналитической, финансовой и технической проработки», а также имеют высокие затратные показатели, которые в данное время «экономически нецелесообразны».

«Это нормы, связанные с введение платежной системы на основании QR-кода, а также с внедрением умных систем учета потребления энергетических и водных ресурсов, затраты на которые могли бы быть дополнительной нагрузкой для населения и субъектов бизнеса», - перечислил Казанцев, отметив, что в общей сложности итоговая сравнительная таблица содержит 273 позиции.