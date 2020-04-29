Более 15 тыс. алматинцев вернули соцвыплату по потере дохода на время ЧП

15 309 человек, получивших в Алматы соцвыплату по потере дохода на время ЧП в размере 42 500 тенге, вернули ее. Об этом на брифинге в среду сообщила руководитель управления социального благосостояния города Алматы Рахат Шимашева.

По ее словам, всего в систему поступило 896 752 уникальных обращений. Выплаты на сумму 17,5 млрд тенге были назначены 416 041 получателю.

«На первый месяц получили 370 543 человека, а на второй месяц, уже на сегодняшний день, подали 45 385 человек», - отметила она.

Контролем и проверкой было отклонено 471 тыс. заявок, данные в которых не соответствовали действительности. По другим причинам в выплате было отказано около 3 тыс. человек.

По словам Шимашевой, первая причина отказа – отсутствие социальных отчислений.

«Кому отказали, 68% - у них отсутствуют социальные отчисления. Следующее: заявитель является лицом, за которое социальные отчисления осуществляли (государственные – V) предприятия, организации, государственные учреждения», - сообщила она, добавив, что доля таких отказов – 5,8%.

Также около 20% отказов приходится на получателей пособий, 6% - на тех работников, у которых социальные платежи поступали от двух и более плательщиков.

«То есть, они в двух местах работали и сразу из двух мест подали заявление, их тоже отклонили», - пояснила Шимашева. Из-за выезда заявителя за пределы страны или смерти получателя выплаты было отклонено 0,2% заявок.