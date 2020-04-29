Шымкент вышел на третье место по заболеваемости коронавирусом в Казахстане

В Казахстане на вечер среды зарегистрировано еще 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шымкент вышел на третье место в стране по заболеваемости, а общее число случаев в республике достигло 3105.

8 новых случаев зарегистрировано в Алматинской области, всего в регион подтверждено 122 случая. Еще 5 случаев выявлены в Шымкенте, общее число случаев в городе достигло 189. 4 новых случая зарегистрировано в столице, общее число заболевших – 616. По 3 новых случая выявлено в Карагандинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской обалстях, 1 случая – в Мангистауской области.

Всего в Карагандинской области зарегистрировано 142 случая, в Западно-Казахстанской области – 130 случаев, в Жамбылской области – 116, в Мангистауской области – 45.