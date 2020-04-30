С месторождения будет вывезено 17 тыс. сотрудников
  • 533
С заразившимися коронавирусом на Тенгизе рабочими контактировали более 1,5 тыс. человек
Фото со страницы министра здравоохранения РК Елжана Биртанова в Facebook

Выявлено свыше 1,5 тыс. контактных лиц с зараженными COVID-19 рабочимиТенгизского месторождения, сообщает оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области.

«У заболевших выявлено свыше 1,5 тыс. контактных лиц: 847 близких и 718 потенциальных», - уточнили в штабе.

С 16 апреля начался вывоз неоперативного персонала с Тенгизского месторождения. В общей сложности планируется вывезти 17 тыс. сотрудников, из них около 6 тыс. рабочих из Атырауской области, более 2 тыс. - Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, более 600 – из Мангистауской области. Остальные сотрудники из других регионов Казахстана.

«На данный момент завершился вывоз более 10 тыс. сотрудников. Из них авиасообщением – около 4 тыс., ж/д сообщением – около 3 тыс., автобусами – более 3 тыс. Вывоз остальных сотрудников планируется завершить до 5 мая», - сообщили в оперативном штабе.

На данный момент число зараженных на Тенгизском месторождении достигло 71 человека, выздоровели 12 рабочих.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстан обновил рекордный прирост новых случаев коронавируса за день
Новости
В столице Оперативный штаб будет выдавать разрешение на посещение дачных участков
Новости
Режим ЧП в Казахстане продлен до 11 мая
Новости
В столице и Алматы с 28 апреля откроют банки
Новости
Госкомиссия определилась с поэтапным ослаблением карантина в столице, Алматы и регионах
Новости
Казахстан пойдет на смягчение карантинного режима