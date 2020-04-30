С заразившимися коронавирусом на Тенгизе рабочими контактировали более 1,5 тыс. человек

«У заболевших выявлено свыше 1,5 тыс. контактных лиц: 847 близких и 718 потенциальных», - уточнили в штабе.

С 16 апреля начался вывоз неоперативного персонала с Тенгизского месторождения. В общей сложности планируется вывезти 17 тыс. сотрудников, из них около 6 тыс. рабочих из Атырауской области, более 2 тыс. - Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, более 600 – из Мангистауской области. Остальные сотрудники из других регионов Казахстана.

«На данный момент завершился вывоз более 10 тыс. сотрудников. Из них авиасообщением – около 4 тыс., ж/д сообщением – около 3 тыс., автобусами – более 3 тыс. Вывоз остальных сотрудников планируется завершить до 5 мая», - сообщили в оперативном штабе.

На данный момент число зараженных на Тенгизском месторождении достигло 71 человека, выздоровели 12 рабочих.