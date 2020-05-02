Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 27,5 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании число жертв коронавирусной инфекции достигло 27 510. Всего в стране заразились 178 685 человек, выздоровели 892 человека.

В США, которые на первом месте в мире по заболеваемости и смертности, общее число заразившихся достигло 1 103 225 человек, умерли 64 808, выздоровели 164 015.

В Испании к этому моменту 213 435 заболевших, 24 543 умерших и 112 050 выздоровевших. Такие же цифры были на сайте Университета сутки назад.

В Италии число заболевших выросло до 207 428, умерло в целом 28 236 человек, выздоровели 78 249 человек.

Во Франции 167 305 заболевших и 24 628 умерших, в Германии 164 077 заболевших и 6 736 летальных исходов, в Турции число инфицированных достигло 122 392, скончались 3 258 человек. В России – 114 431 заболевший и 1 169 умерших, в Иране – 95 646 случаев коронавируса в целом и 6 091 летальный случай, в Бразилии 92 109 заболевших, 6 410 умерших.

Вылечились во Франции 51 124 человека, в Германии – 126 900 человек, в Турции – 53 808, в России – 13 220, в Иране – 76 318, в Бразилии – 38 039.

Всего в мире заразились коронавирусом 3 343 302 человека, умерли 238 506, выздоровели – 1 053 249.

В Казахстане к этому моменту зарегистрировано 3 597 случаев заражения, выздоровели 922 человека, скончались 25.