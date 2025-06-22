США нанесли удары по ядерным объектам в Иране

«Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан, — написал он в своей соцсети Truth Social. — Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана».

Как сообщил Трамп, на главный объект, Фордо, «была сброшена полная загрузка БОМБ. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великолепных американских воинов. Ни одна другая армия в мире не смогла бы этого сделать. Сейчас настало время мира!»

Фордо — самый укрепленный объект ядерной программы Ирана, как ранее сообщали эксперты, ему потенциально угрожают только противобункерные бомбы весом 13 тонн, нести которые могут только американские бомбардировщики В-2, США перебросила несколько таких самолетов ближе к Ирану в субботу.

Иран подтвердил удары по своим ядерным объектам, утверждая при этом, что заранее эвакуировал их.

Заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини, выступая в прямом эфире, сказал, что Иран «некоторое время назад» эвакуировал эти три ядерных объекта, сообщает ВВС.

Абедини также заявил, что Иран «не понес серьезного ущерба, поскольку материалы уже были вывезены».

13 июня Израиль начал наносить удары по Ирану, начав самую масштабную кампанию против Тегерана в истории. США все это время сомневались в идее вступления в войну, а Трамп неоднократно откладывал это решение.