В Алматы продолжает расти число заболевших коронавирусом

В Казахстане зарегистрированы еще 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Общее число зарегистрированных случаев достигло 3671.

В Алматы продолжает расти число заболевших. На утро субботы здесь выявлено еще 26 случаев заражения, общее число выросло до 1176.

15 новых случаев выявлено в Атырауской области, всего здесь заболел 161 человек.

В столице зарегистрировано 16 новых случаев, в Западно-Казахстанской области – 10 новых случаев. В столице общее число случаев достигло 669, в ЗКО – 163.

4 новых случая заражения выявлено в Актюбинской области, по одному новому случаю – в Акмолинской области, в Кызылординской области и в Павлодарской области.

В Кызылординской области общее число заболевших составило 208 человек, в Акмолинской области – 100, в Павлодарской области – 146.