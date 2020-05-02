В Алматы продолжает расти число заболевших коронавирусом

В Алматы продолжает расти число заболевших. На утро субботы здесь выявлено еще 26 случаев заражения, общее число выросло до 1176.
15 новых случаев выявлено в Атырауской области, всего здесь заболел 161 человек.
В столице зарегистрировано 16 новых случаев, в Западно-Казахстанской области – 10 новых случаев. В столице общее число случаев достигло 669, в ЗКО – 163.
4 новых случая заражения выявлено в Актюбинской области, по одному новому случаю – в Акмолинской области, в Кызылординской области и в Павлодарской области.
В Кызылординской области общее число заболевших составило 208 человек, в Акмолинской области – 100, в Павлодарской области – 146.