Еще один населенный пункт подтоплен в Туркестанской области

В Мактааральском районе Туркестанской области подтоплен еще один населенный пункт Оргебас Жанажолского сельского округа, сообщает «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

С пяти часов утра со стороны населенного пункта Фирдоуси, где подтоплено 250 домов, начала прибывать вода, и уже к 08:00 часам был подтоплен весь населенный пункт, это 194 дома. Население, а это 1451 человек, полностью эвакуировано.

Накануне акимат области сообщил, что еще 3,2 тыс. жителей района эвакуированы в безопасную зону. Это жители населенных пунктов Нурлыжол и Фирдоуси. По словам замакима области Сакена Калкаманова, до этого оперативно было эвакуировано 2243 человека. В целом под угрозой оказались 4 населенных пункта, это 868 жилых домов с населением 4624 человека.

«Однако в районе еще имеется ряд населенных пунктов, подверженных риску затопления. Одним из них является село Фирдоуси», - сообщали в акимате.

Указывалось, что территория общеобразовательной сельской школы и 6 жилых домов затоплены, водой заполнен и внутренний коллектор села, а главный мост, длиной 10 и шириной 6 метров, ведущий к аулу Женис, полностью смыт.

Кроме этого, 28 га хлопковых полей в селе Нурлыжол также оказались затоплены. В трех сельских округах пострадали от наводнения 1682 га посевов. По предварительным прогнозам, ущерб оценивается в 181,1 млн тенге. В частности, 1480 га хлопка обойдутся в 148 млн тенге, 42 га люцерны – в 2,1 млн тенге, 150 га садов – в 30 млн тенге, 10 га кукурузы – в 1 млн тенге. Также в четырех населенных пунктах пострадали 799 голов скота.

«К сожалению, остановить поток воды не в наших силах, потому что этот голодностепной канал является сбросовым каналом с системы водохранилища, находящегося на территории Республики Узбекистан. В поселке Нурлыжол, там есть погранпереход, мост через этот голодностепной канал. Уровень воды высокий, он почти достиг уже уровня моста, подмываются берега. Вода прибывает со скоростью 10-20 см в час, и есть большая опасность еще затопления поселка Нурлыжол», - проинформировал вчера вечером в прямом эфире Калкаманов.

Также он сообщал, что крайние дома и дворы поселка Фирдоуси «уже находятся под водой».

Калкаманов отмечал, что была попытка возводить «на скорую руку» дамбы и перекрывать коллекторы, но из-за большого потока воды, который идет со стороны Узбекистана, попытки пока не венчались успехом.

«Сохраняется небольшая опасность затопления районного центра Мырзакент, здесь находится наш штаб, частично жители уже покинули этот поселок, тем не менее мы планируем его отстоять», - сообщал замакима области.

Калкаманов также отметил, что они неоднократно связывались с узбекской стороной, которая заверяла, что еще вечером 1 мая поток воды в сторону Мактааральского района Туркестанской области прекратился.

Позже «Казинформ» сообщил, что и из административного центра Мактааральского района – поселка Мырзакент за ночь эвакуировали около 12 тыс. человек в поселок Атакент. Власти были вынуждены пойти на такие меры в связи с угрозой подтопления.