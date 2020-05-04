До 3964 выросло число случаев коронавируса в Казахстане

Больше всего случаев зарегистрировано в Западно-Казахстанской области – 12. В столице выявлено 8 новых случаев, в Актюбинской области – 7, в Алматы – 6. В Карагандинской области вирус подтвержден еще у 4 человек, в Атырауской и Жамбылской областях зарегистрировано по 3 новых случая, в Шымкенте – 1.

В Карагандинской области вирус выявлен у троих молодых жителей Жезказгана, ранее приехавших из России и находившихся на карантине. Четвертый случай – контактный, заболевший – житель Темиртау.

По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19 у 7 жителей города Актобе — у 44-летнего мужчины, у женщин 41 года, 80 лет и 26 лет, а также у детей 3 лет, 9 лет и у ребенка 2019 года рождения. Все они – контактные лица с ранее заболевшим. Пациенты госпитализированы в областной инфекционный стационар. Их состояние удовлетворительное.

Всего в стране зарегистрировано 3964 случая заражения коронавирусом.

В Алматы общее число случаев выросло до 1291, в столице – до 698, в Шымкенте – до 212. Всего с начала распространения заболевания в Западно-Казахстанской области заразились 186 человек, в Атырауской области – 184 человека, в Актюбинской области – 160 человек, в Карагандинской области – 159 человек, в Жамбылской области – 152.

Казахстан в воскресенье был зафиксирован самый низкий прирост новых случаев заражения коронавируса с 15 апреля – в тот день тоже было зарегистрировано 63 новых случая COVID-19.

Меньше ста новых случаев в день в стране в последний раз было зарегистрировано 19 апреля.

При этом в процентном отношении прирост в воскресенье составил 2% - такого низкого прироста не было ни разу за все время эпидемии – с 13 марта.

В течение последней недели прирост в Казахстане колебался от 4 до 8 процентов. В стране также был зафиксирован количественный рекорд новых случаев – в минувший четверг было выявлено сразу 264 заболевших. Накануне, в субботу, было подтверждено 260 случаев.