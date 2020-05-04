В Казахстане резко замедлился прирост новых случаев коронавируса

Казахстан в воскресенье зафиксировал самый низкий прирост новых случаев заражения коронавируса с 15 апреля. В тот день, как и сегодня, было зарегистрировано 63 новых случая COVID-19.

Меньше ста новых случаев в день в стране в последний раз было зарегистрировано 19 апреля.

При этом в процентном отношении прирост в воскресенье составил 2% - такого низкого прироста не было ни разу за все время эпидемии - с 13 марта.

В течение последней недели прирост в Казахстане колебался от 4 до 8 процентов. В стране также был зафиксирован количественный рекорд новых случаев - в минувший четверг было выявлено сразу 264 заболевших. Накануне, в субботу, было подтверждено 260 случаев.

В воскресенье больше всего новых случаев было зарегистрировано в Западно-Казахстанской области - 10, в столице - 8, в Алматы и Атырауской области - по 7.

В этот день Минздрав также сообщил о двух летальных случаях - скончался 62-летний житель Карагандинской области и 78-летняя жительница Шымкента.

Из больниц в воскресенье было выписано рекордное число пациентов - 89. Эта цифра впервые превышает число новых заболевших, выявленных за день.

В понедельник в Казахстане начнется смягчение карантинных мер - в городах вновь откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, цветочные киоски и фотосалоны, типографии. В ряде регионов разрешат передвижение на собственном транспорте, запрещенное в апреле. Вслед за возобновлением рейсов между столице и Алматы с понедельника самолеты начнут летать также в Усть-Каменогорск, Семей, Кызылорду и Петропавловск.

Всего с начала эпидемии в Казахстане зарегистрировано 3 920 случаев коронавируса, скончались 27 человек, выздоровели 1 087