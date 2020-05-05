В Казахстане подтверждено еще 39 случаев COVID-19

Половина из новых подтвержденных случаев – 18 – приходится на Алматы. 5 новых случаев выявлено в столице, 4 – в Атырауской области, по 3 – в Костанайской и Актюбинкой областях, по 2 новых случая – в Павлодарской и Карагандинской областях, в Алматинской и Мангистауской областях – по одному новому случаю.

В Алматы общее число заболевших выросло до 1353, выписаны из больниц 188 человек, скончались 8. В столице всего заболели 728 человек, скончались 3, выздоровели 303. В Атырауской области общее число случаев коронавируса достигло 206, выздоровели 76 человек. В Актюбинской области всего выявлено 163 случая, вылечились 28 человек, в Карагандинской области – 161 случай, из них 3 летальных, выздоровели в регионе 77 человек. В Алматинской области общее число случаев достигло 157, 30 человек выздоровели.

В Павлодарской области – 152 случая заражения, 1 летальный случай и 12 выздоровевших. В Мангистауской области всего зарегистрировано 85 заболевших, из них умер 1 человек, выздоровели 9. В Костанайской области – 53 случая заражения, 1 человек скончался, 8 выздоровели.