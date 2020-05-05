В основном это студенты
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Свыше 400 казахстанцев вывезла авиакомпания SCAT из России
Фото Искандера Салиходжаева

В минувшие выходные авиакомпания SCAT вывезла из Российской Федерации 444 казахстанца, сообщила пресс-служба компании.

«1 мая авиакомпания выполнила рейсы по направлению Москва – Алматы и Москва – Нур-Султан, 3 мая был выполнен рейс Санкт-Петербург – Актау – Шымкент. Всего на Родину вернулось 444 граждан РК. В большинстве своем это студенты, проходящие обучение в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Рейсы были выполнены при поддержке посольства Казахстана в РФ.

Ранее, после того, как были введены ограничения на въезд/выезд из Казахстана, авиакомпания вывезла казахстанцев из Египта, Чехии, Грузии, Турции, Индии, Польши и Российской Федерации.

В компании также отметили, что SCAT «четко следует рекомендациям министерства здравоохранения РК и Всемирной организации здравоохранения» и после каждого полета проводит в салоне дезинфекцию, а летный состав и представители авиакомпании тщательно экипированы.

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